Serbia-Italia: Istituto italiano di cultura presenta caffè letterari con Dusan Velickovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italiano di cultura di Belgrado presenta due caffè letterari online con lo scrittore belgradese Dusan Velickovic. Gli eventi, organizzati in collaborazione con Confluenze e ViaggieMiraggi, sono moderati da Eugenio Berra, referente Balcani per la cooperativa sociale-tour operator ViaggieMiraggi. Velickovic è stato diverse volte protagonista degli incontri letterari organizzati nel giardino dell'Istituto di cultura di Belgrado nell'ambito del progetto "Navigando lungo i sapori del Danubio", portato avanti da Confluenze e ViaggieMiraggi in collaborazione con Slow Food internazionale e la rete Terra madre del Sud-Est Europa. I due video, girati a Belgrado nel mese di giugno e sottotitolati in italiano e serbo, saranno pubblicati sui canali online dell'Istituto (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) il 16 e il 23 luglio. Dusan Velickovic (1947), giornalista, scrittore, film maker ed editore, è una delle voci più coraggiose dell'élite intellettuale serba. È stato a lungo direttore della celebre rivista "Nin". Nel 2010 è stato tra i fondatori del settimanale belgradese "Novi magazin". In italiano, oltre ai due racconti inclusi nella raccolta "Casablanca serba" (Feltrinelli, 2003), è possibile leggere "Serbia Hardcore" e "Balkan pin-up", entrambi pubblicati da Besa (2018), e "Generazione Serbia" pubblicato da Bottega Errante (2018). (Seb)