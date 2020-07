Decreto Rilancio: M5s, sforzo immane in un momento delicato per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Rilancio, che oggi con l’approvazione del Senato il Parlamento ha convertito in legge, “rifinanzia e potenzia le misure messe in campo nel dl Cura Italia e fornisce garanzie pubbliche contenute nel dl Liquidità. Si tratta di un provvedimento importante e straordinario, che mira a rafforzare la rete di protezione costruita in questi mesi difficili a tutela di lavoratori e imprese". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama. "Il decreto stanzia 25 miliardi di euro per rifinanziare ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti, autonomi e i professionisti iscritti alle casse di previdenza privata – osservano - e introduce una novità importante: il Reddito di emergenza per chi è piombato in difficoltà a causa dell'emergenza; proroga quindi le norme sul divieto di licenziamento fino ad agosto e istituisce il Fondo per le Nuove competenze attraverso il quale sosteniamo, a costo zero le aziende in difficoltà, che avviano percorsi di riqualificazione professionale delle risorse umane e che consente di raggiungere un duplice scopo: rendere più competitive le imprese e potenziare il capitale umano, ossia le abilità dei lavoratori, che sono il patrimonio più importante per ciascuna azienda". (segue) (com)