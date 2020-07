Decreto Rilancio: M5s, sforzo immane in un momento delicato per Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo – sottolineano i senatori del M5s - ha compiuto uno sforzo immane, in un momento delicatissimo per il Paese e i cittadini, e ha gettato le basi, a partire da questo provvedimento, per l'avvio di riforme strutturali importanti. In questo contesto, si inserisce la semplificazione di iter e procedure per la cassa integrazione in deroga, che dal 18 giugno viene direttamente erogata dall'Inps ai lavoratori nella misura del 40 per cento. Si tratta di un primo importante tassello di un mosaico ben più ampio, possibile grazie all'impegno del Movimento 5 Stelle e all'infaticabile ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, che ha già avviato un percorso partecipato per arrivare a una riforma degli ammortizzatori sociali, un sistema basato finora su strumenti eterogenei e procedure farraginose, completamente sganciate da percorsi di riqualificazione dei lavoratori, che, invece, possono rappresentare un valido aiuto nella ricerca di una nuova occupazione", concludono i senatori. (com)