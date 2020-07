Violenza sessuale: abusi a turista in locale fast-food Milano, condannato a 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a 5 anni di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona un uomo di 37 anni, un addetto alle pulizie che lavorava in un McDonald's di Milano. Lo ha deciso il gup Guido Salvini accogliendo la richiesta del pm Giovanni Tarzia. Il 37enne nordafricano era stato arrestato dalla Polizia per aver abusato di una turista russa di 26 anni la notte tra il 3 e il 4 novembre dello scorso anno all'interno del locale della catena di fast-food in via Paolo Sarpi, dopo essere entrata per chiedere aiuto per la connessione Wi-fI. La ragazza che era in appena arrivata nel capoluogo lombardo aveva affittato un appartamento in zona, ma aveva bisogno di una rete internet per mettersi in contatto col proprietario dell'abitazione. Attorno alle 2 è passata davanti al McDonald's, dove ha incrociato l'inserviente al quale ha chiesto a gesti di poter usare internet. L'uomo l'ha fatta entrare dal retro del locale, le ha offerto cibo e subito dopo ha tentato un approccio sessuale. La giovane ha reagito e nella colluttazione è stata colpita con un pugno al volto che le ha rotto il setto nasale. L'uomo si è fatto anche consegnare il cellulare, ma poi la giovane è riuscita a fuggire con la scusa di dover andare in bagno. In strada, con il viso sanguinante, la 26enne ha fermato una volante e ha tentato di spiegare agli agenti che cosa era accaduto. I poliziotti sono andati con lei al fast food e qui hanno identificato il 37enne che intanto aveva lanciato fuori dal locale lo zaino della vittima, ma aveva tenuto in tasca il suo cellulare. (Rem)