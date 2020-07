Firenze: sfruttavano lavoro dei migranti, undici indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero costretto migranti accolti nel Cas di Scandicci, a Firenze, a lavorare per dodici ore al giorno per una paga non superiore a trenta euro al giorno su cui, però, sarebbero gravate le “provvigioni” dei “caporali”. Undici persone sono finite indagate in Toscana, sei di loro sono stati portati in carcere, quattro all’obbligo di dimora, un’altra persona ai domiciliari. Sequestri per oltre 500mila euro. Sono indagati per le ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Gli stranieri sarebbero stati costretti a distribuire volantini in diverse località della Toscana. Tra gli indagati ci sarebbe anche un responsabile Caritas e un ospite del Cas di Campi Bisenzio (Fi).(Ren)