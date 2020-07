Autostrade: Lega presenta mozione in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata depositata oggi in Senato la mozione della Lega su Autostrade. "Il governo non ha ancora spiegato chi pagherà i danni del crollo del Ponte Morandi, quelli economici dovuti al caos autostrade in Liguria, chi pagherà le opere di manutenzione. Vogliamo un impegno preciso su indennizzi, posti di lavoro, piccoli azionisti e infrastrutture - osservano gli esponenti del Carroccio -. Non vogliamo che l'entrata dello Stato in Autostrade sia un regalo ai Benetton e che a pagarne il conto siano gli italiani". La mozione, di cui Matteo Salvini è primo firmatario e che è stata sottoscritta da tutti i senatori della Lega, impegna il governo ad attivarsi "affinché la società Autostrade per l’Italia S.p.A. realizzi idonei investimenti sulla rete autostradale in concessione a seguito del crollo del Ponte Morandi, e realizzi in particolare gli interventi infrastrutturali richiesti dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova per il territorio e il sistema portuale liguri". (segue) (com)