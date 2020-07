Autostrade: Lega presenta mozione in Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiede, inoltre, che il governo garantisca l’effettiva realizzazione degli investimenti compensativi da parte di Autostrade in tempi certi, quale precondizione essenziale alla conclusione dell’accordo transattivo citato in premessa; arrivi ad una risoluzione della controversia insorta con Autostrade senza oneri per lo Stato; provveda alla tutela di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, siano essi gli azionisti, i creditori, i fornitori e i 6.923 dipendenti di Autostrade per l’Italia spa, nonché al pagamento di indennizzi dovuti alle imprese a compensazione dei danni economici eventualmente patiti. Infine, il governo tuteli – nel caso di assunzione del controllo di Autostrade per l’Italia spa da parte di Cassa depositi e prestiti (CDP) – gli investitori istituzionali e tutti i soggetti il cui risparmio gestito costituisce la maggiore fonte di finanziamento di Cassa depositi e prestiti e a si adoperi a riformare la normativa vigente in materia di concessioni autostradali, nei termini di semplificazione e chiarezza normativa, prendendo a riferimento, per quanto compatibili, le best practice riferibili ad altri regimi concessori". (com)