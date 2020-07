Egitto: Al Sisi, "non resteremo inermi nel caso di minaccia alla sicurezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto non resterà a guardare nel caso di qualsiasi minaccia diretta contro la propria sicurezza nazionale, dei libici e degli arabi. Lo ha dichiarato il capo dello Stato egiziano, Abdel Fatah al Sisi, durante l’incontro con una delegazione di 50 membri del Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche, secondo quanto riportato dai media locali. L’aver definito Sirte e Al Jufra delle “linee rosse è stato fondamentalmente un appello alla pace per porre fine ai conflitti e alle ostilità in Libia”, ha affermato Al Sisi. Tuttavia, ha proseguito il capo dello Stato, “l’Egitto non resterà inattivo di fronte qualsiasi azione che rappresenta una forte minaccia diretta contro la sicurezza egiziana, libica, araba, regionale e internazionale”. "La difesa egiziana della Libia, e viceversa, è un impegno derivante dalla solidarietà nazionale tra i due paesi", ha continuato al Sisi. "La presenza delle tribù libiche in Egitto invia un messaggio a tutto il mondo sull'unità del destino di entrambi i paesi", ha concluso Al Sisi. (segue) (Cae)