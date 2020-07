Egitto: Al Sisi, "non resteremo inermi nel caso di minaccia alla sicurezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche ha chiesto al presidente dell’Egitto Al Sisi, di intervenire militarmente in Libia n caso di attacco contro Sirte. Lo ha detto lo sceicco libico Mohamed al Mesbahi, capo della delegazione di 50 notabili e capi tribù giunta al Cairo per l’incontro con il capo dello Stato egiziano tenuto sotto lo slogan "Egitto e Libia, un popolo e un destino". "Se la Turchia e le sue milizie continuano a interferire negli affari interni della Libia, allora anche la parte egiziana interferirà", ha detto El Mesbahi, citato dall’emittente televisiva satellitare “Sky News Arabia”. Da parte sua, Al Sisi ha detto che l’obiettivo dell’Egitto è permettere al “popolo libico” di usare il libero arbitrio per “un futuro migliore per le prossime generazioni”. Il Consiglio libico in questione è un’organismo epoca gheddafiana legato oggi al generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che ha tentato senza riuscirci di conquistare Tripoli “manu militari” e che ora blocca i pozzi di petrolio della Libia. La delegazione libica è arrivata ieri al Cairo per discutere, tra le altre cose, del via libera del parlamento libico di Tobruk all’intervento militare diretto dell’Egitto in Libia in risposta “all’aggressione della Turchia”. Il 20 giugno scorso, Al Sisi aveva minacciato un intervento militare diretto dell’Egitto in Libia se la Turchia varcherà la “linea rossa” che da Sirte arriva fino a Jufra, nella parte centrale del paese nordafricano. (Cae)