Scuola: Manzi (Ali Lazio), bene intervento contro disuguaglianze

- "Una legge che va contro le disuguaglianze e rappresenta uno strumento importante per la comunità, che in questo periodo ha particolarmente bisogno di interventi di questo tipo". Il presidente di Ali Lazio, Bruno Manzi, ha espresso con queste parole soddisfazione per la legge approvata dalla Giunta della Regione Lazio e di cui è prima firmataria la consigliera Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Istruzione, Diritto allo studio e pari opportunità. "Il provvedimento prevede, tra i suoi obiettivi - aggiunge - quello di rendere gli asili nido gratuiti per tutti, far emergere il sommerso e arrivare su tutto il territorio, anche nei Comuni delle aree interne, al target europeo del 33 per cento".(Com)