Speciale infrastrutture: Iorio (Calabria prima di tutto), governo avvii piano rilancio e investa in infrastrutture

- “La Calabria rischia di diventare un deserto economico, sociale e culturale, se il Sole della politica continua a guardare altrove e a non illuminarla”. Così Alfredo Iorio (Calabria prima di tutto), al secondo giorno di sciopero della fame nel cinquantennale dei moti di Reggio Calabria. “E’ necessaria una rivoluzione copernicana - ha proseguito - perché questa terra e tutto il Meridione non siano più la periferia dell’impero, dimenticata e bistratta dai nostri governanti, ma il centro di un rinnovato sistema politico. Chiedo per questo che il governo Conte metta in campo un concreto piano di rilancio per il Sud e investa nelle infrastrutture del Mezzogiorno i fondi europei in discussione in queste ore. Abbiamo scelto il girasole come simbolo di questa protesta pacifica, un fiore capace di intercettare, metaforicamente, il sole della politica. Le cose possono cambiare, possiamo girare in nostro favore questo periodo di crisi e la Calabria, terra del sole per eccellenza, può tornare a fiorire e prosperare. Ma le parole non bastano, ci vogliono e pretendiamo azioni concrete”. (Ren)