Speciale scuola: scuolabus dirottato, corte Assise dispone provvisionali per quasi 2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a quasi due milioni di euro le provvisionali di risarcimento del danno inflitte dalla corte d'Assise di Milano nei confronti di Ousseynou Sy in solido con i responsabili civili di Autoguidovie, la società proprietaria dello scuolabus, e il ministero dell'Istruzione. In particolare, il collegio di giudici togati e popolari ha disposto il versamento di 25 mila euro per ognuno degli studenti della classi 2^ A e B della scuola media "Giovanni Vailati" di Crema (CR) presenti sull'autobus - fatta eccezione per uno di loro che non ha fatto richiesta - e di 3mila euro per ciascuno dei genitori. Inoltre, il 48enne italo-senegalese, condannato a 24 anni di reclusione, dovrà versare anche una provvisionale di 35mila euro a uno dei professori, 25mila euro al secondo professore e 25 mila euro alla bidella, nonché 10 mila euro al Comune di Crema, che si è costituito parte civile. Infine Sy è stato condannato a versare 150 mila euro di provvisionale a Autoguidovie. (Rem)