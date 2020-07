Speciale scuola: Salvini, un milione di bimbi e studenti non avrà spazio in classe, Azzolina ministro sciagurato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, dichiara: "Lo sciagurato ministro Azzolina conferma che un milione di bimbi e studenti da settembre non avrà spazio in classe e andrà a scuola in 'cinema, teatri e musei'. Ma siamo matti? P.S. Ogni giorno - continua l'ex vicepremier in una nota - le famiglie dovranno misurare la febbre ai figli a casa, sopra i 37,5 niente scuola. E se qualcuno sbaglia? E se qualcuno se ne dimentica? E se qualcuno mente? Giù le mani dai nostri figli - conclude Salvini -. Azzolina bocciata". (Com)