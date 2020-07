Speciale scuola: scuolabus dirottato, Piloni (Pd), giustizia è stata fatta, ora tocca alla politica colmare il vuoto legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni, dichiara in una nota: "Ousseynou Sy, l'autista che ha dirottato l'autobus con a bordo gli studenti delle scuole medie Vailati il 20 marzo 2019 è stato condannato a 24 anni di reclusione. La Corte d'Assise ha accolto le richieste dell'accusa e richiesto anche un riconoscimento in denaro ai ragazzi, alle loro famiglie, al personale della scuola coinvolto e anche al Comune di Crema, costituitosi parte civile a nome di tutta la comunità. Giustizia è fatta, perché è stata riconosciuta la gravità dei fatti. Ed in poco più di un anno. Ora tocca alla politica garantire lo scambio tempestivo di informazioni tra le autorità pubbliche e le aziende del trasporto pubblico in merito ai profili dei dipendenti e alle loro abilitazioni. Si tratta di un vuoto legislativo da colmare al più presto, per evitare che fatti drammatici come questo possano ripetersi". (Com)