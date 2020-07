Speciale scuola: scuolabus dirottato, Fidanza (Fd'I), per Sy sentenza esemplare, giustizia è stata fatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commenta in una nota la sentenza del tribunale di Milano che ha condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo 2019, a San Donato Milanese, ha dirottato e incendiato un autobus con a bordo una scolaresca di 50 ragazzi: "Finalmente giustizia è fatta. La sentenza della Corte di Assise di Milano è dura, giusta ed esemplare. Conferma che Ousseynou Sy ha agito con l'intento di provocare una strage e con finalità terroristiche. Siamo vicini ai genitori dei ragazzi, e soprattutto alle vittime di questo gesto gravissimo, che non ha avuto conseguenze peggiori solo grazie al coraggio e alla prontezza degli studenti e delle forze dell'ordine". (Com)