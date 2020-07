Speciale scuola: Gallo (M5s), su ripartenza nidi occorre dare certezze a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del question time alla Camera, "abbiamo richiamato l'attenzione del governo sulla necessità di far partire in tempi certi, e possibilmente uniformi, le attività di nidi. Le bambine e i bambini più piccoli sono quelli che più hanno subito le conseguenze del lockdown e la sospensione delle attività: per questo è essenziale dedicare loro una particolare attenzione durante il prossimo anno scolastico". Lo ha affermato Luigi Gallo, deputato del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Cultura della Camera, a margine del question time. "Dal ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, abbiamo ottenuto rassicurazioni che il governo si è attivato nei confronti delle Regioni, competenti per materia, affinché assicurino il prima possibile tempi certi alle famiglie. In una fase delicata come questa - ha aggiunto - occorre la massima collaborazione di tutti gli attori coinvolti per raggiungere l'obiettivo non solo di una ripartenza in sicurezza, ma anche di investire in qualità". "Auspico quindi che in questi mesi gli enti locali utilizzino al meglio le risorse stanziate dal governo: solo per citare le più importanti, 330 milioni per la cosiddetta edilizia leggera, 22 milioni per le 'smart class', 180 specificamente per la fascia 0-6 anni e 885 milioni per la manutenzione straordinaria nelle scuole", ha concluso Gallo. (Com)