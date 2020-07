Speciale scuola: Celli (Civica), sport per studenti non è problema ma opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino Svetlana Celli rappresentante della lista civica Roma Torna Roma, sostiene in una nota che si sta "perdendo una grossa occasione per risistemare e chiarire, senza ombre interpretative, tutto il comparto riguardante le attività sportive nelle scuole. Le ultime indicazioni del ministro alla Scuola - si legge nella nota di Celli - lasciano alla scelta individuale del singolo dirigente scolastico l'uso degli spazi della palestra in funzione del richiesto distanziamento anti-covid19, facendo nascere non poche perplessità". Il consigliere quindi si chiese se "lo sport nelle scuole dell'obbligo è una attività didattica, con le stesse prerogative e dignità delle altre materie, o è considerata solo come attività di ricreazione? Io sono ovviamente per la dignità didattica dello sport, come valore educativo e sociale di insegnamento d'integrazione e di socialità, come cultura di formazione nei rapporti umani. Se invece la palestra è solo un volume da occupare, come può essere un magazzino, magari più grande, allora non siamo certo sulla stessa linea. Si possono trovare spazi alternativi senza offendere nessun percorso didattico. E' di questi giorni la proposta di ASsoDanza di mettere a disposizione di tutte le scuole lo ritenessero necessari, loro spazi privati dove svolgono l'attività di danza, che potrebbero essere organizzati come spazi didattici. E non dimentichiamoci delle attività extracurriculari che si svolgono nelle palestre scolastiche, che rappresentano la spina dorsale dell'associazionismo sportivo. Solo a Roma sono oltre 600 associazioni e centinaia di migliaia di cittadini che ne usufruiscono. Vogliamo far sparire tutte questa storia?". (Rer)