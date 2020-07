Speciale scuola: Torino, Volpiano, 78 mila euro per adeguare le scuole alle norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Volpiano, provincia di Torino, ha definito gli interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alle misure di prevenzione del contagio da coronavirus, in vista della ripresa delle attività didattiche a settembre, secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile e in coordinamento con la dirigente scolastica e gli insegnanti dell'istituto comprensivo. Alla scuola primaria "Guglielmo da Volpiano" di via Trieste s'intende trasformare il locale mensa in due aule, creando una nuova finestra per aumentare la ventilazione e rispettare i parametri d'illuminazione richiesti dalle normative. Per la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" si prevede la realizzazione di un'aula più grande, ricavata demolendo un tramezzo di separazione, e l'installazione di "access point informatici" nei corridoi per consentire l'utilizzo delle piattaforme didattiche anche all'esterno delle classi. L'importo complessivo dei lavori è di 78 mila euro e comprende anche il rifacimento dell'intonaco alla scuola dell'infanzia "Acquerello", utilizzando prodotti adatti a contrastare l'umidità di risalita. Per la realizzazione delle opere è stato richiesto un contributo al ministero dell'Istruzione pari a 70mila euro, come previsto dal bando emanato a livello nazionale in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. "La ripresa delle attività - specifica la premessa - deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione". (Rpi)