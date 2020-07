Lavoro: Landini (Cgil), il mercato ha fallito, servono più Stato e zero precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo di fronte a noi una sfida complessa, forse la più difficile dal dopoguerra a oggi. Vincerla o perderla dipenderà dalla capacità di fare sistema, di riprogettare e cambiare il Paese. Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini interviene così su Collettiva.it a conclusione del dibattito sui temi economici promosso dalla piattaforma digitale e che ha visto i contributi di importanti economisti come Prodi, Visco, Archibugi, Pennacchi, Reviglio e Crouch. Una sfida "che ha bisogno di risposte radicali, innovative e coraggiose" e in cui occorrerà "coniugare lavoro e diritti per tutti, tutela dell'ambiente e dei beni collettivi, giustizia e uguaglianza sociale: non è un'utopia, è un processo che cambia le priorità e afferma un modello di sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile". (segue) (Rin)