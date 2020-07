Lavoro: Landini (Cgil), il mercato ha fallito, servono più Stato e zero precarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Landini siamo di fronte ad un "passaggio storico, reso ancora più stringente dalla pandemia, che non può essere gestito solo attraverso la pletora di incentivi e bonus che conosciamo". Occorrono "investimenti pubblici e privati e strumenti di governo che possano rendere esplicito un ruolo dello Stato quale protagonista delle politiche di sviluppo e non solo erogatore e soggetto passivo nei confronti del mercato". Di qui la proposta di un'agenzia per lo sviluppo per progettare e pianificare lo sviluppo industriale del Paese, e richieste quali il coinvolgimento dei lavoratori, un fisco più equo e progressivo e il superamento della precarietà infinita, perché "non ci può essere sostenibilità – scrive il segretario generale della Cgil - senza contrasto all'impoverimento di chi lavora per vivere, senza il riconoscimento della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici". (Rin)