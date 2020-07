Nigeria: sindacato dei medici sospende lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici della principale città commerciale della Nigeria, Lagos, hanno ripreso a lavorare dopo aver sospeso uno sciopero di tre giorni. Secondo quanto riferito alla “Bbc” dal presidente del sindacato che promosso lo sciopero, Oluwajimi Sodipo, lo sciopero ha in parte raggiunto l'obiettivo di attirare l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori del settore e di portare il governo al tavolo dei negoziati. I promotori dello sciopero denunciano il fatto che i medici in prima linea che si occupano di pazienti infetti da Covid-19 sono a rischio e che il governo deve agire rapidamente per affrontare le loro preoccupazioni circa la sicurezza. I medici chiedono, in particolare, adeguati dispositivi di protezione individuale, assicurazioni e test rapidi per gli operatori sanitari. I sindacati del settore chiedono inoltre al governo di colmare le disparità salariali esistenti tra i medici che lavorano con gli ospedali federali e quelli che operano negli ospedali statali di Lagos, che rimane l'epicentro della pandemia in Nigeria. Il Paese è il terzo più colpito nel continente africano con 34.259 casi totali e 760 decessi. (Res)