Slovacchia: ministro Esteri, Regno Unito ha due liste di paesi a rischio per epidemia coronavirus

- Il Regno Unito ha due liste di paesi nelle quali la Slovacchia appare in categorie di rischio differenti rispetto all'epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, ripreso dal quotidiano "Sme". Una lista, stilata dal ministero degli Esteri di Londra, classifica la Slovacchia come paese sicuro. Un'altra, redatta dal dicastero dei Trasporti, colloca invece la Slovacchia tra i paesi a rischio. Korcok dice che Bratislava sta facendo quanto in suo potere per risolvere l'impasse e che se ne sta "discutendo quotidianamente". Secondo il capo della diplomazia slovacca, il suo paese ha ottenuto ottimi risultati nella lotta al coronavirus e questo dovrebbe essere sufficiente a Londra per riconsiderare il suo approccio. Il governo britannico ha recentemente deciso di non includere la Slovacchia nella lista dei paesi dai quali è possibile viaggiare verso il Regno Unito senza l'obbligo di autoisolamento all'ingresso. Nella suddetta lista sono invece entrati paesi come la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria, nei quali la situazione epidemiologica è peggiore. (Vap)