Lombardia: cresce rete di sportelli informativi per assistenti familiari

- Aumentano in Lombardia gli sportelli informativi e i registri territoriali a supporto delle persone in condizione di fragilità e delle loro famiglie. Nello specifico gli sportelli attivi in Lombardia sono 272 (nel 2017 erano 116) e i registri 114, con una capillarità che copre il 76,5 per cento del totale e un aumento di 9 punti percentuali rispetto al 2017. Questo il dato contenuto nella relazione esaminata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione (presieduto da Barbara Mazzali di Fratelli d'Italia e vicepresieduto da Marco Degli Angeli del Movimento 5 Stelle. L’analisi - spiega una nota del Consiglio regionale - ha preso le mosse dalla clausola valutativa sull’attuazione della legge regionale 15/2015 che ha introdotto interventi a favore del lavoro degli assistenti familiari. La presidente Mazzali e Carlo Borghetti (Pd), vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, hanno illustrato il documento all’esame del Comitato paritetico, sintetizzando i risultati presenti nella Relazione della Giunta circa le misure per la valorizzazione del lavoro di cura delle “badanti”. Nello specifico, si evidenzia che nel 2019 è stata sperimentata una piattaforma informatica per la messa in rete degli sportelli informativi e per l’adozione del “registro regionale” degliaAssistenti familiari. La sperimentazione è avvenuta negli ambiti territoriali di Milano, Bergamo e Olgiate Comasco. Incoraggianti i primi risultati che avrebbero dovuto portare alla diffusione della sperimentazione nei 72 ambiti, decisione interrotta a causa dell’emergenza Covid-19. (segue) (com)