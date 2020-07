Lombardia: cresce rete di sportelli informativi per assistenti familiari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche difficoltà, invece viene registrata nella diffusione della misura “Bonus Assistenti Familiari”, il cui obiettivo era diminuire il carico delle spese previdenziali, con un contributo di un massimo di 1.500 euro, sulle spese per la retribuzione dell’assistente familiare. La relazione rileva che a marzo 2020 sono state ammesse 54 domande, 17 delle quali hanno beneficiato anche della quota aggiuntiva data dal fattore famiglia lombardo. Secondo i dati della relazione, risulta che a marzo 2020 il contributo complessivo assegnato ai destinatari è stato pari a 29.551,50 euro. Secondo quanto evidenziato dal confronto con gli ambiti dei Comuni il motivo dell’esiguità delle domande va cercato in una “resistenza”, sia da parte degli assistenti familiari sia delle famiglie assistite, a concepire un sistema diverso da quello attuale, principalmente fondato su “modalità privatistiche”. “Il numero di domande presentate è senza dubbio molto inferiore alle risorse e alle attese, se si considera che si stima che in Lombardia siano 175.000 le famiglie che si avvalgono di badanti – ha commentato Carlo Borghetti -. Sarebbe forse opportuno intervenire rivedendo i criteri di assegnazione della misura”. “Occorre una riflessione più ampia per migliorare nel complesso le modalità di intervento, anche ampliando a tutti gli ambiti il ricorso al Registro regionale”, ha sottolineato la presidente Mazzali. Il documento viene ora trasmesso alla Commissione consiliare Sanità, competente per materia e all’assessore Politiche per la famiglia per vagliare le osservazioni espresse dal Comitato. (com)