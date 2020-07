Lombardia: Pizzul e Bocci (Pd) su Film Commission, Regione faccia piena chiarezza sulla vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paola Bocci e Fabio Pizzul, consiglieri regionali del Pd, intervengono in una nota sulle novità a proposito della Film Commission: “La vicenda della compravendita dell’immobile di Cormano, nuovo cineporto della fondazione Film Commission Lombardia, acquistato con fondi di Regione Lombardia a una cifra considerevolmente più alta del valore che aveva solo pochi mesi prima, si arricchisce di nuovi elementi inquietanti. Il fermo di Luca Sostegni, coinvolto nella compravendita, da parte del Nucleo della Polizia economico-finanziaria della Guarda di Finanza di Milano, getta nuove ombre su tutta la vicenda. Come gruppo regionale del Pd ci aspettiamo che Regione Lombardia faccia piena chiarezza sulla questione, sulla quale è in corso una inchiesta”. Nel contempo, aggiungono i due esponenti dem, “auspichiamo che finalmente Film Commission possa far parlare di sé per la sua attività istituzionale. Per questo presenteremo in sede di assestamento di bilancio una proposta di stanziamento di fondi che permetta alla Fondazione di attivare al più presto un nuovo bando”, concludono la capodelegazione in Commissione Cultura e il capogruppo Pd.(Com)