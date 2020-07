Liguria: Zingaretti, bene Sansa, ora coalizione aperta per buon governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro segnale forte della vocazione unitaria del Pd intorno, questa volta, ad una autorevole figura della Liguria come Ferruccio Sansa. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Un accordo fatto con convinzione perché dopo settimane di confronto si è confluiti sul candidato più unitario per vincere, per fermare le destre e garantire il buon governo. Ora al lavoro tutti per allargare al massimo la coalizione aperta ad altre forze politiche, civiche, territoriali e della società civile. Il Pd, anche questa volta, c'è e combatte in trincea per costruire", aggiunge.(Rin)