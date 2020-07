Pd: Faraone (Iv), è a rimorchio del populismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre indizi fanno una prova. La prova che il Pd ormai ha deciso di andare a rimorchio del populismo. Per il riformismo citofonare a Italia Viva". Così su Facebook il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone che scrive: "Tre indizi fanno una prova. Primo indizio. Incredibilmente, in Commissione Giustizia, il Pd insieme ai 5Stelle presentano un emendamento che se approvato cancellerebbe la proposta di istituire una giornata nazionale per ricordare le vittime degli errori giudiziari. Da tenersi il 17 giugno, nel giorno dell’anniversario dell’arresto di Enzo Tortora. Ci pensiamo noi di Italia Viva a far passare il disegno di legge". Il senatore di Iv prosegue: "Secondo indizio. In Liguria il Pd sceglie come candidato alla presidenza un giornalista del 'Fatto Quotidiano' nonostante il nostro veto e la disponibilità a ragionare su qualsiasi altra candidatura. Niente da fare. I dem optano per Sansa e imboccando la strada dei manettari e di una cultura giustizialista. Naturalmente noi di Italia Viva in quella strada non ci metteremo mai piede.Terzo indizio - conclude Faraone -. Ieri al Senato abbiamo chiesto di attivare subito il Mes. Abbiamo per questo scelto di votare la mozione di Emma Bonino. L'Italia ha urgente bisogno di quei 37 miliardi che l'Europa ci dà praticamente a tasso zero per investirli sulla Sanità. Il Pd e i 5 Stelle hanno votato contro".(Rin)