Lazio: garante detenuti, nuovi sportelli per assistenza e informazioni diritti

- Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasìa, insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Emanuele Cangemi e al provveditore dell'amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, Carmelo Cantone, ha presentato nella sede del Consiglio regionale del Lazio gli sportelli per i diritti dei detenuti negli istituti penitenziari. Come ha spiegato Anastasìa, si tratta di "un progetto di integrazione tra Garante, università e associazioni qualificate, per il rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti dei detenuti". A tal fine, nel corso dell'incontro hanno sottoscritto gli appositi protocolli d'intesa Giovanni Serges, direttore del dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, Sergio Giovagnoli, vicepresidente di Arci solidarietà onlus di Viterbo, e Giovanni Camillo Porzio, rettore vicario dell'università di Cassino. Il presidente Cangemi ha ringraziato Anastasìa per il lavoro svolto, ricordando "l'importanza del Garante, espressione del Consiglio regionale (che lo ha istituito con legge regionale 31/2003, ndr), e la sinergia tra istituti, cooperative, volontariato e il mondo che da sempre lavora nelle carceri". Cangemi ha voluto anche sottolineare che "questo progetto diventerà un centro di ascolto oltre che di punto di informazione". Si legge in una nota del consiglio regionale del Lazio. (segue) (Com)