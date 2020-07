Lazio: garante detenuti, nuovi sportelli per assistenza e informazioni diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provveditore Cantone ha voluto porre l'accento sull'importanza dell'informazione nelle carceri: "l'impegno siglato oggi è importante – ha dichiarato - perché ruota attorno alla comunicazione. Nelle carceri del Lazio c'è un problema importante di valorizzazione della comunicazione. Quando le persone di sentono dire le cose che li riguardano di terza mano, poi scoppiano i problemi, come è accaduto con i fatti dell'8 e il 9 marzo", quando i detenuti hanno appreso della sospensione dei colloqui a causa dell'emergenza Covid senza esserne stati avvisati. Presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale Devid Porrello e i consiglieri regionali Alessandro Capriccioli e Paolo Ciani. "Da tempo – ha spiegato Anastasìa - negli istituti penitenziari sono presenti qualificate esperienze associative per la tutela dei diritti dei detenuti e più di recente si sono andate diffondendo cliniche legali penitenziarie che affiancano un'attività didattica sul campo, offerta agli studenti dei corsi universitari in materie giuridiche, al sostegno informativo ai detenuti. Il progetto degli sportelli per i diritti promossi dal mio ufficio vuole mettere in rete le esperienze esistenti e promuoverne dove ancora non ci sono, per estendere e qualificare il sostegno alle persone detenute nel riconoscimento dei diritti garantiti dall'ordinamento penitenziario, dalle leggi e dalle politiche regionali". (segue) (Com)