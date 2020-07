Lazio: garante detenuti, nuovi sportelli per assistenza e informazioni diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede l'attivazione di una rete di Sportelli per l'informazione e l'orientamento delle persone detenute sui loro diritti, con particolare riferimento alle tematiche di competenza del Garante, quali le condizioni di vita di vita in carcere, l'assistenza sanitaria, l'istruzione scolastica e universitaria, la formazione professionale, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, l'accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione e il sostegno al reinserimento sociale a fine pena. Con il primo bando, aperto al pubblico il 14 gennaio 2020, sono stati affidati all'università di Cassino, al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e all'Arci di Viterbo rispettivamente gli sportelli che saranno attivi presso gli istituti penitenziari di Cassino, Frosinone e Paliano, Roma Regina Coeli, femminile, penale e III Casa circondariale, Civitavecchia, Rieti e Viterbo. Prossimamente saranno messi a bando gli sportelli per Latina e Velletri. A Rebibbia nuovo complesso da tempo opera uno sportello per i diritti promosso dall'associazione Antigone, già convenzionato a titolo gratuito con l'ufficio del Garante. (segue) (Com)