Lazio: garante detenuti, nuovi sportelli per assistenza e informazioni diritti (4)

- Gli Sportelli svolgeranno un'attività di sostegno ai detenuti che ne faranno richiesta, per la risoluzione delle problematiche individuali, attraverso un'azione di informazione e ausilio nella redazione di istanze a firma propria e comunicheranno al Garante i casi in cui sia necessario interloquire con i responsabili delle amministrazioni pubbliche e/o le autorità competenti nella risoluzione della problematica rappresentata dal detenuto. Gli sportelli dovranno comunicare tempestivamente al Garante tutte le problematiche di natura generale relative all'Istituto emerse nel corso dello svolgimento dell'attività, relazionando trimestralmente, e comunque ogni qualvolta il Garante lo richieda, sullo stato di soddisfazione dei diritti delle persone detenute nell'Istituto penitenziario. L'affidamento dello sportello avrà una durata di dodici mesi e sarà rinnovabile a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica. (Com)