Decreto Rilancio: Garavini (IV), benefici fiscali per le ristrutturazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia riparte solo se concorrono al rilancio tutti i comparti economici e le componenti sociali. A partire da chi genera un ritorno proficuo in termini di investimenti e di turismo, come le comunità italiane nel mondo. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente Commissione Difesa, vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi. "Ecco perché è positivo che nel decreto rilancio si prevedano due misure a favore degli italiani all'estero. Da un lato la possibilità di usufruire di benefici fiscali per la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà. Cosa che è ammessa anche per quegli italiani nel mondo che sono possessori di un immobile in Italia. In questo modo si favoriscono investimenti da parte di quei cittadini che, pur vivendo da tempo in un altro Stato, continuano a mantenere l'immobile nel Paese di origine. Sono gli stessi connazionali che, tornando periodicamente in vacanza, svolgono un importante ruolo di promozione del nostro Paese. Innescando un virtuoso ritorno anche per il comparto economico, drammaticamente segnato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria", aggiunge Garavini. (segue) (Rin)