Decreto Rilancio: Garavini (IV), benefici fiscali per le ristrutturazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la senatrice, positivo è anche l'aver previsto un incremento di risorse per le Camere di commercio italiane all'estero. Al fine di sostenerle nella loro attività di informazione, nell'internazionalizzazione delle pmi e nello sviluppo di nuovi contatti commerciali. Anche sfruttando le innovazioni offerte dalle piattaforme digitali. Alla promozione delle nostre aziende e del made in Italy vengono destinati 5 milioni aggiuntivi rispetto a quelli stanziati in legge di bilancio. Risorse utili al sistema Paese nel suo complesso. Perché serviranno a evitare che il blocco prolungato della circolazione dei mesi scorsi abbia pesanti ricadute sull'export. "Resta confermata, inoltre, la possibilità di poter accedere al Reddito di emergenza anche per gli italiani all'estero iscritti Aire e rientrati in Italia. Un aiuto economico già deliberato in uno dei precedenti provvedimenti che stanzia un minimo di 400 euro fino a un massimo di 840 euro senza alcun requisito minimo temporale di residenza in Italia. Per i connazionali che rientrano e intendono accedere al sostegno, la domanda può essere presentata anche al Caf entro il termine del 31 luglio. Aver previsto il Reddito di emergenza anche per gli Aire, così come l'approvazione degli emendamenti parlamentari volti ad introdurre le misure qui sopra esposte, testimonia l'attenzione dell'attuale Governo verso una parte importante del Paese. Quella rappresentata dai connazionali nel mondo che, seppur lontani, generano un indotto economico proficuo per l'Italia". (Rin)