Decreto semplificazioni: Rampelli (Vpc-Fd'I), ormai è decreto complicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nove giorni dal varo del dl semplificazioni da parte del Consiglio dei Ministri, dopo essere transitato a destra e a manca per le varie intese, approdato alla Ragioneria dello Stato, l'iter del dl semplificazioni si incasina e il decreto diventa "complicazioni". È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Al Quirinale non è ancora arrivato, tutti lo cercano, nessuno lo possiede. Sulle sue tracce pare si sia messa Federica Sciarelli per trascinarlo nella sua trasmissione Chi l'ha visto?", aggiunge.(Rin)