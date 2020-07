Russia: Putin tiene riunione su politica fiscale con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una riunione con il governo sulla politica fiscale per i prossimi tre anni. In apertura dell'incontro, il capo dello Stato ha ricordato l'elevato livello di disoccupazione emerso in seguito alla pandemia ed ha definito i criteri per l'elaborazione del bilancio. "Nella maggior parte dei paesi, molte industrie e cantieri si sono fermati, i settori del commercio e dei servizi si sono contratti. Anche la disoccupazione è salita a un livello critico", ha dichiarato Putin. "Quando abbiamo significativamente aumentato il piano di indennità di disoccupazione, naturalmente, molte di quelle persone che non avevano mai lavorato prima a causa di una serie di circostanze non hanno avuto accesso ai servizi adeguati per questi fondi", ha dichiarato il capo dello Stato. Putin ha sollecitato il governo a stimolare la crescita dell'occupazione utilizzando tutti gli strumenti disponibili, comprese le capacità del bilancio federale.(Rum)