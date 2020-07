Decreto Rilancio: Catalfo, 25 miliardi per il lavoro e prolungamento cassa integrazione fino a 18 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto Rilancio, approvato oggi in via definitiva al Senato, sono centrali le misure per il lavoro (a cui sono destinati oltre 25 miliardi), come il prolungamento della cassa integrazione per un totale di 18 settimane, la proroga dello stop ai licenziamenti per ulteriori 3 mesi e l’introduzione del Fondo nuove competenze, ovvero la possibilità per le imprese di rimodulare l’orario di lavoro destinando una parte di esso a percorsi di formazione per i lavoratori con il sostegno economico dello Stato. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, secondo cui grande attenzione abbiamo inoltre riservato alle famiglie. "Con questo decreto, infatti, abbiamo esteso il congedo parentale Covid di ulteriori 15 giorni (per un totale di 30), abbiamo rinnovato il bonus baby sitter per un ammontare complessivo di 1.200 euro (con la possibilità di spenderlo anche per i servizi per l’infanzia e i centri estivi) e introdotto il Reddito di Emergenza, ovvero un’indennità straordinaria fino a 800 euro della quale, ad oggi, hanno beneficiato circa 209 mila famiglie in difficoltà", aggiunge il ministro. Infine, abbiamo incrementato di 100 milioni il Fondo del Terzo settore per sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e più in generale tutti gli enti no-profit che hanno fornito un importante contributo ai cittadini durante l’emergenza Coronavirus. Adesso avanti con il piano di rilancio del nostro Paese", conclude Catalfo, che sottolinea come il pacchetto di interventi da 55 miliardi sia stato stanziato per fronteggiare l’emergenza economica causata dall’epidemia di Coronavirus e risollevare il nostro Paese. (Rin)