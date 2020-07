Sanità: Simeone (FI), disagi per pagare ticket, riaprire sportelli cup al Goretti di Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, in una nota denuncia: "il disagio quotidiano che vivono gli utenti dell'intero hinterland di Latina alle prese con le prenotazioni e con le visite ambulatoriali in questa fase 2 post-emergenziale". "Il centro unico di prenotazione dell'ospedale Santa Maria Goretti - aggiunge - è chiuso ormai da mesi, ovvero in coincidenza con l'emergenza Covid e nonostante la ripartenza di tutte le attività da oltre un mese, la struttura non è ancora accessibile al pubblico. Ciò comporta che gli utenti dopo aver effettuato le prestazioni specialistiche presso l'ospedale di Latina sono poi costretti a recarsi nell'unico Cup aperto, quello del Poliambulatorio Asl di Largo Celli, per il pagamento del ticket. Si assiste ogni giorno ad attese spesso lunghe, file e disagi di ogni tipo per i cittadini. Sono però numerosi gli utenti che sotto il sole devono aspettare il loro turno per pagare. Ed è reale il rischio che si creino assembramenti, tanto che può persino rendersi necessario l'intervento della polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico, così come denunciato dalla stampa locale lo scorso 24 giugno. E' chiaro che questa soluzione non può protrarsi per troppo tempo e sarebbe il caso di organizzare i servizi rendendoli più vicini ai cittadini e non più lontani. Per questo intendo chiedere al direttore generale dell'Asl di Latina il ripristino degli sportelli Cup dell'ospedale Goretti, venendo incontro alle esigenze di numerosi utenti di Latina e dei territori del suo hinterland". (Com)