Violenza sessuale: Lega, milanesi reagiscano davanti a questo clima di insicurezza

- "Esprimiamo innanzitutto la nostra totale solidarietà e vicinanza alla donna vittima dell'episodio di violenza avvenuto a Milano: è inaccettabile che il capoluogo lombardo possa essere teatro di un gravissimo stupro avvenuto in pieno giorno e in una zona molto frequentata da milanesi e sportivi". Così Silvia Scurati e Max Bastoni, consiglieri regionali della Lega, in merito all'episodio di violenza sessuale ai danni di una 45enne nel parco di Monte Stella. "Un clima totale di insicurezza quello che attanaglia il capoluogo lombardo, ormai in balia della delinquenza più totale. Malviventi liberi di scorrazzare per la città, in qualsiasi ora del giorno e della notte. Milano non merita una gestione come questa". "La sinistra, che troppo spesso preferisce puntare il dito contro chi chiede controlli e sicurezza, lanciando accuse di razzismo e intolleranza, dovrebbe invece farsi un serio esame di coscienza". "Episodi gravissimi come quello avvenuto alla Montagnetta di San Siro – concludono i consiglieri regionali del Carroccio - devono unire tutti quei milanesi che vogliono reagire, pretendendo una città migliore, esigendo una Milano finalmente non più ostaggio della delinquenza". (Com)