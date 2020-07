Speciale scuola: scuolabus dirottato, Fontana, condanna esemplare che rende giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Attilio Fontana commenta su Facebook la condanna a 24 anni di reclusione in carcere per Ousseynou Sy, l'ex autista, oggi 48enne, imputato per strage aggravata da finalità terroristiche, sequestro di persona ai fini di eversione o terroristici, lesioni e incendio per il dirottamento del mezzo con a bordo 53 persone tra bambini e adulti del 20 marzo 2019: "Condanna esemplare per il colpevole di una vicenda che ha scosso la Lombardia e tutto il Paese. Il gesto terroristico di un folle che ha messo a repentaglio la vita di un’intera scolaresca, oggi giustamente punito con una sentenza che rende giustizia ai giovani, alle loro famiglie e agli insegnanti che quel giorno erano sul bus. Non dimenticherò mai la lucidità e la reattività dei giovani studenti e la rapidità d’azione delle Forze dell'Ordine che hanno permesso di evitare quella che altrimenti sarebbe stata una strage". (Com)