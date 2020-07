Speciale scuola: Salvini, un milione di studenti fuori classe? Un insulto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della discussione nell'aula del Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio europeo, ha affermato: "Sulla scuola avete fatto chiacchiere. Oggi il ministro Azzolina, che o ci fa o ci è, ha ribadito che un milione di studenti non troveranno posti in classe e dovranno andare a fare lezione altrove, in cinema e teatri. È un insulto". (Rin)