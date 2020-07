Speciale scuola: scuolabus dirottato, De Rosa (M5s), bene tempi celeri giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia Massimo De Rosa commenta in una nota la sentenza di condanna dell'imputato Ousseynou Sy, l'autista di origini senegalesi, che il 20 marzo 2019 dirottò, tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con 50 bambini, due insegnanti e una bidella a San Donato Milanese: "Ringraziamo per il loro lavoro le autorità inquirenti e gli organi giudiziari, capaci, in tempi celeri, di rendere giustizia agli studenti e alle studentesse che quel giorno insieme ai loro insegnanti erano su quel bus. Ragazzi e ragazze capaci di mostrare, in un momento tanto drammatico, una capacità di reazione tale da scongiurare quella che avrebbe potuto essere una vera e propria strage". (Com)