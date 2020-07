Speciale scuola: Consiglio regionale Lazio approva legge su asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, ha approvato la proposta di legge "Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia", dopo quaranta anni dalla precedente legge regionale 59/80. Novità della legge sono aver introdotto il concetto di poli educativi 0-6 anni, che implicano la continuità tra nido e scuola dell’infanzia, e aver fornito una disciplina dettagliata per i servizi educativi integrativi. "L’approvazione della legge - spiega l’assessore alle politiche sociali, welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli - è frutto di un grande lavoro di concertazione tra parti sociali e rappresentanti di nidi, cooperative e organizzazioni sindacali. Desidero ringraziare tutti i membri della IX commissione, a partire dalla presidente Eleonora Mattia, nonché prima firmataria, e tutti i consiglieri regionali. Per questo importante traguardo. L’obiettivo che ci ha guidati in questo percorso – prosegue l’assessore – è sempre stato di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, rendendola più aderente alle esigenze odierne delle famiglie e delle donne favorendone la diffusione su tutto il territorio regionale, comprese le zone periferiche e i piccoli centri e, dall'altro, quello di essere al fianco dei bambini del Lazio e delle loro famiglie”. (Com)