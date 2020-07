Speciale scuola: graduatorie fondi per l'edilizia 'leggera', oltre 5.600 enti locali finanziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edilizia scolastica leggera, si parte. È stato pubblicato anche l'elenco del secondo avviso del complessivo investimento con il quale sono stati messi a disposizione 330 milioni di euro per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria. Si tratta di stanziamenti per l'edilizia cosiddetta 'leggera'. L'avviso rientra nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (Pon) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell'Istruzione, secondo cui gli enti locali hanno fatto domanda per i 2 avvisi per un totale di oltre 326 milioni di euro, pari a oltre il 98 per cento delle risorse disponibili. C'è stata, dunque, una altissima partecipazione. Sono in tutto 5.664 gli Enti che hanno richiesto i finanziamenti, oltre l'84 per cento del totale. Comuni, Province, Città Metropolitane, potranno iniziare gli interventi da subito e in tempo per settembre. La Lombardia è la Regione che ha partecipato con il numero più alto di candidature, 1.033, seguita da Piemonte, 712, Veneto, 489, e Campania, 467, per un totale di risorse messe a disposizione di 326.319.000,00 euro. "Stiamo lavorando in modo spedito e concreto per la ripresa delle attività didattiche a settembre - sottolinea la Ministra -. Stiamo dando agli Enti Locali, che sono i proprietari degli edifici scolastici, le risorse e gli strumenti per intervenire. Il Protocollo d'Intesa siglato con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, in accordo con i sindacati, assicurerà lavori celeri, spediti. Grazie alla collaborazione di tutti potremo tornare a scuola in presenza e in sicurezza". (Rin)