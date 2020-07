Speciale scuola: Fd'I, no a preclusione ideologica su videosorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio regionale "abbiamo ribadito l'importanza di verificare quanto accade nelle scuole, soprattutto negli asili, per evitare come avvenuto in passato, il verificarsi di gravi episodi, per quanto siano stati rari, di maltrattamento dei bambini". Lo comunicano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "La discussione sulla videosorveglianza non può essere condizionata da preclusioni ideologiche o dai contrasti politici con la maggioranza di sinistra che ha rifiutato il confronto su questo tema. Non si tratta di mancanza di fiducia negli insegnanti o nel personale scolastico, che sappiamo essere al 99,99 per cento professionisti e lavoratori che svolgono al meglio un'attività che di fatto è una missione. Né crediamo si possa parlare di eccessiva invasività di questo sistema di controllo, si tratta invece -conclude la nota - di dare maggiore serenità alla famiglie e più trasparenza, tutelando i bambini, ma anche docenti ed educatori, nel massimo rispetto dei diritti di ognuno". (Com)