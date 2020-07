Speciale scuola: Lazio, Minnucci (Pd), diritto a studio e sviluppo economico, 2 opportunità per futuro nostra regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi per me è una giornata di grande soddisfazione perché vedo concretizzarsi due azioni importanti, differenti nel contenuto, ma ugualmente fondamentali per lo sviluppo equo e il futuro delle nostre Comunità". Così in una nota Emiliano Minnucci, consigliere regionale del Partito democratico. "Poco fa il Consiglio regionale - spiega - ha approvato la nuova legge sui servizi educativi per l'infanzia, di cui sono cofirmatario, che consente al Lazio di aggiornarsi e essere ancora più vicino alle esigenze della scuola e dei nostri bambini, soprattutto quelli della fascia 0/6. Grazie all'incredibile lavoro fatto dalla consigliera Eleonora Mattia, presidente della commissione Istruzione e diritto allo studio, dall'assessora Alessandra Troncanelli e di tutte le colleghe in Consiglio regionale, dopo 40 anni abbiamo finalmente una legge sull'infanzia che diventa uno strumento moderno che ridisegna il percorso formativo e di crescita di questa fascia d'età. Non più il solo asilo nido ma un sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine dalla loro nascita fino ai 6 anni di età, attraverso offerte diversificate e di qualità e il confronto e il coinvolgimento con le famiglie e le comunità locali. Puntiamo così su un'educazione di qualità e su servizi pubblici inclusivi, per abbattere le diseguaglianze e gli ostacoli che impediscono la frequenza a tutti i bambini". (Com)