Speciale scuola: Bernini (FI), Conte ascolti insegnanti e famiglie e non il Cts

- In vista della riapertura delle scuole "lei deve parlare con gli insegnanti e le famiglie e non solo con il Comitato Tecnico Scientifico perché a settembre 12 milioni di famiglie saranno alle prese con una situazione ingestibile e surreale". Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul Consiglio europeo. "Non sarà certamente l'ultima trovata dell'acquisto dei banchi ergonomici a risolvere i problemi degli studenti. Si ponga piuttosto il problema della loro formazione e del ciclo della conoscenza e di tutte le lezioni che sono andate perdute per l'arretratezza tecnologica delle scuole italiane", ha aggiunto Bernini. (Rin)