Roma: Zicchieri (Lega), bene sequestro Castel Romano

- Il sequestro del campo nomadi di Castel Romano "rappresenta un primo passo verso la necessaria bonifica di una 'terra di nessuno'. Non è ammissibile che nel territorio della Capitale d'Italia si creino simili situazioni di degrado a causa delle baruffe tra la sindaca Raggi e il presidente Zingaretti. Siamo grati alla Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto in condizioni molto difficili, una professionalità che andrebbe riconosciuta anche sul piano economico". Lo afferma, in una nota, Francesco Zicchieri, vice presidente del gruppo Lega alla Camera e coordinatore regionale del partito. (Com)