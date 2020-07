Milano: Bellucci (Fd'I) su violenza sessuale, necessaria prevenzione e certezza pene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ orribile quanto accaduto a Milano, dove una donna di 45 anni è stata stuprata nel parco della Montagnetta di San Siro a Milano ieri pomeriggio. Come donna esprimo la mia più sincera solidarietà. È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Bicamerale Infanzia e Adolescenza. "La violenza sulle donne, nonostante le campagne di sensibilizzazione, rimane un’emergenza nazionale e con impegno straordinario bisogna fronteggiarla. Del resto, i numeri sul femminicidio e sulla violenza femminile confermano la drammaticità: circa 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni hanno subito almeno una volta nella vita una forma di violenza (20,2 per cento violenza fisica, 21 per cento violenza sessuale con casi nel 5,4 per cento di violenze sessuali gravi, come stupro e tentato stupro)", aggiunge Bellucci, secondo cui è una piaga sociale che sotto Covid è aumentata, dove la convivenza forzata con il proprio partner ha peggiorato ulteriormente la situazione, con aggressioni più frequenti e più violente come accade ad esempio durante la festività o i weekend. "Oltre alla Legge ‘Codice Rosso’, come Fratelli d’Italia abbiamo da sempre sostenuto che devono essere stanziati fondi per supportare il lavoro delle forze dell’ordine, della procura e dei servizi sociali così da contrastare realmente il maltrattamento e all’abuso delle donne e assicurare la piena attuazione ad un attento programma di prevenzione, protezione delle vittime e certezza delle pene. Lontani da ogni tipo di strumentalizzazione di fronte al dramma subito, è evidente che se accadono episodi di questo tipo - in pieno giorno e durante una passeggiata con il proprio cane – è perché c’è anche un problema di sicurezza nelle nostre città, in particolare nelle periferie", conclude Bellucci.(Rin)