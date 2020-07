Roma: Pd Campidoglio, incomprensibile opposizione M5s a rilancio riserva agricola Castel di Guido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla tenuta di Castel di Guido "il Campidoglio apre uno scontro istituzionale inaccettabile. Un patrimonio agricolo inestimabile che da anni non è valorizzato e non da quei risultati che i cittadini si aspetterebbero". È quanto si legge in una nota del Pd capitolino. "È questa una semplice considerazione - aggiunge il comunicato - che ha indotto la Regione Lazio a promuovere il rilancio dell'attività agrosilvo-pastorale della Tenuta attraverso la predisposizione di un avviso pubblico. Anziché risultati, in questi anni, sono stati prodotti milioni di euro di perdite che pesano invece sulle spalle dei romani. È una situazione che va rovesciata e non comprendiamo come il Campidoglio e l'assessore Fiorini abbiano potuto concepire il proposito di impugnare il bando della Regione che permette di affidare la gestione dell'azienda a chi ha fatto dell'attività agricola un fattore di valorizzazione della capitale che è anche il comune agricolo più grande d'Italia. Ci sono imprese e cooperative affidabili e di indiscussa esperienza, in grado di favorire l'occupazione e di rilanciare un'azienda che è un patrimonio della città". (segue) (Com)