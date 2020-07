Roma: Pd Campidoglio, incomprensibile opposizione M5s a rilancio riserva agricola Castel di Guido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tenuta di Castel di Guido "può tornare ad avere una redditività - spiega ancora il Pd capitolino - che oggi invece è certezza di remissione per le casse del Comune. Il rilancio delle attività agricole, con le produzioni biologiche e i prodotti di eccellenza a chilometro zero sono una sfida che la tenuta può affrontare e vincere. Il territorio non si difende sperperando le risorse che offre, ma rilanciando tutte le sue potenzialità. È inutile continuare a decantare la vocazione agricola della capitale se poi si tarpano le ali alle possibilità di produzione di prodotti di eccellenza tipici del nostro territorio. Impedire per manifesta opposizione ideologica la salvaguardia attiva e la tutela di una riserva naturale e la valorizzazione dei beni storico-culturali in essa contenuti è una sciocchezza che contrasta con gli interessi reali del comune. C'è chi da anni si batte per il corretto uso di tutte le terre pubbliche con la prospettiva di realizzare maggiore occupazione nel settore dando vita a nuove e giovani imprese. È quindi incomprensibile l'opposizione del presidente Diaco e dell'assessore Fiorini al rilancio della tenuta di Caste di Guido. Il progetto di Green new deal lanciato dall'Unione Europea necessità di azioni concrete e la campagna romana, da sempre decantata, può essere un ulteriore fattore di sviluppo della capitale". (Com)